Wembanyama et Coulibaly, les retrouvailles en NBA des deux amis

Sur le parquet de Washington, les deux pépites du basketball français échangent rires et regards complices. La victoire des Spurs de San Antonio face aux Wizards de la capitale à la dernière minute (131-127) restera pour les deux amis d'enfance anecdotique par rapport au plaisir de se retrouver.

"C'est juste incroyable!" Le sourire de Victor Wembanyama ne quitte plus son visage, le prodige français vient de réaliser "un rêve": affronter son ami d'enfance et ancien coéquipier Bilal Coulibaly lors d'un match de NBA samedi.

Dans la bonne humeur, les deux rookies n'ont pas hésité à se chambrer: "On a un peu +trash talk+ (taquiner, ndlr) avant le match, malheureusement il a gagné. C'est enfantin, on est un peu comme des frères qui s'amusent!", rigole le Francilien de 19 ans.

- Depuis l'enfance -

Sur une photo de 2017, les deux gamins posent, le menton fier et maillot bleu et jaune sur le dos aux couleurs des joueurs des Hauts-de-Seine de moins de 13 ans. "Wemby", tout à gauche, fait déjà une tête de plus que tous ses coéquipiers. Bilal, tout à droite, sourit pour son premier titre national.

Ce souvenir reste gravé dans la mémoire de Wembanyama: "Avec Bilal, on était champions de France il y a sept ans. Voir des gens que j'aime réaliser leurs rêves, c'est juste magnifique. Il en fait partie et le pire, c'est qu'il en est qu'au début: on voit très bien que c'est le plus prometteur de son équipe", lâche le géant de 2,24m qui a tout juste fêté ses 20 ans.