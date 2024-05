Willems, 5e et en route pour les Jeux :"j'avais juste envie de combattre, sans regret"

"Cela a vraiment été un mois difficile", a-t-elle confié à Belga à l'issue de sa journée. "J'ai enchainé sans préparation les compétitions et les déceptions. C'était ma dernière chance de me qualifier pour les Jeux Olympiques à Paris. Après tout ce que j'ai traversé… Je suis venue sans attente de résultat. J'avais juste envie combattre, sans regret. J'avais perdu six fois contre Polleres, notamment au Grand Chelem de Dushanbe, il y a trois semaines. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de complètement changer de tactique. Contre Taimazova, c'était beaucoup plus instinctif. Gahie, en demi-finale, était une adversaire très puissante et explosive. J'ai donné le maximum étant donné le peu de préparation, les blessures et la pression de la qualification".

Troisième chez les juniores en 2017 à Zagreb, Gabriela Willems signe avec cette cinquième place la meilleure performance de sa carrière dans un Championnat du monde. Un résultat qui lui ouvre les portes des Jeux Olympiques à Paris.