Willems, qui effectuait son grand retour: "Je dois retrouver de l'assurance"

"Ma participation à ce Championnat d'Europe s'est décidée en dernière minute", a-t-elle expliqué à Belga au terme de sa journée. "Et je suis contente d'être de retour, malgré le résultat. Il y avait beaucoup d'émotions. Cela faisait tellement longtemps que je n'avais plus combattu en compétition. J'étais assez crispée au début, mais je me libère petit à petit et je saisis une opportunité sur un contre pour battre la Russe. Contre la Portugaise, j'ai beaucoup de regrets, car je ne pensais pas perdre ainsi. Je manque clairement de randoris forts."

"J'aurais voulu faire plus de combats et prendre quelques points supplémentaires", a-t-elle poursuivi. "Mais je retourne avec un peu plus de confiance en mon genou et l'envie de remonter sur les tatamis. ?Je combats au Tadjikistan la semaine prochaine et au Kazakhstan la semaine d'après. Puis, ce sera place au Championnat du monde. L'objectif principal est de prendre des points pour la qualification pour les Jeux, de retrouver un bon niveau et surtout pas de blessure! Je dois retrouver de l'assurance et une bonne agressivité."