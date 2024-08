William De Smet "content de sa première journée" en ILCA 7

"Content de mes débuts ici à Marseille. Pourtant après la 1re bouée je me suis retourné et j'ai vu que j'étais dans les derniers avec l'Angola et les îles Fidji. En moi-même je me suis dit: 'ça n'est pas bon!' Et puis j'ai évacué le stress. Je n'ai plus rien lâché et au final je peux être fier de mon entrée en matière. Dans la 2e manche, j'ai été l'un des seuls à choisir ce côté au départ et cela m'a réussi puisque j'ai viré en 4e position à la 1re marque. J'ai perdu quelques places par la suite, mais tant que ce n'est que 2-3 places ce n'est pas grave", ajoute De Smet, peu fan de la chaleur et qui s'est rafraîchi dans les eaux de la Marina entre les 2 manches.

Contrairement à Emma Plasschaert, plus tard en ILCA 6, le régatier de l'année en Belgique a pu terminer les 2 manches programmées jeudi. "Nous avons eu un peu de chance. Le vent est relativement bon pour nous. De plus les officiels nous ont déplacé de la zone Marseille vers la zone Frioul pour la 2e manche. Mais en rentrant j'ai constaté que le vent tombait fortement et je craignais que les filles ne puissent pas pu terminer leurs 2 régates", a conclu avec raison De Smet.