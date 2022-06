WNBA - Chicago et Emma Meesseman qualifiées pour la finale de la Commissioner's Cup

(Belga) L'équipe de Chicago Sky jouera la finale de la seconde édition de la Commissioner's Cup de basket féminin de la WNBA le 26 juillet à Las Vegas face à l'équipe locale des Aces. La formation de Emma Meesseman a remporté les 8 matchs pris en compte dans cette mini-compétition dotée de 500.000 dollars. Sa place de finaliste de la conférence Est a été officialisée dimanche à la suite de défaite de Connecticut à Washington 71-63.

Chicago jouait aussi dimanche et a été battu 88-87 à Indiana. Meesseman a aligné 12 points (6/13), 9 rebonds (4 offensifs), 4 assists, 3 contres et une interception en 33 minutes. Kahleah Cooper, qui a inscrit 28 points pour le Sky, a manqué le panier de la victoire en fin de rencontre. Après cette 4e défaite en 14 matchs, Chicago reste 3e du classement de la WNBA derrière Las Vegas (12-2) et Connecticut (12-5). La Commissioner's Cup est une compétition disputée pendant la saison de la WNBA qui comprend 60 matchs de saison régulière : le premier match à domicile et le premier match en déplacement que chaque équipe contre un rival de sa conférence (Est ou Ouest) sont pris en compte. Les équipes ayant le meilleur pourcentage de victoire dans chaque conférence s'affrontent en finale dans la salle de l'équipe avec le meilleur pourcentage de victoires. (Belga)