WNBA - Chicago Sky battu en match de pré-saison mais déjà 24 points pour Emma Meesseman

(Belga) Chicago Sky s'est incliné 77 à 92 face à Dallas Wings pour son premier des deux matches de pré-saison pour préparer la campagne 2022 de WNBA qui démarre le 6 mai pour les champions en titre.

Lundi soir à la Wintrust Arena, Emma Meesseman a déjà montré l'étendue de sa forme en inscrivant 24 points (10/13 à 2pts, 0/2 à 3pts, 4/5 aux lancers). L'intérieure flandrienne a pris aussi 5 rebonds et délivré 5 assists en 25 minutes de jeu. L'équipe est en construction et, sans ses autres cadres principaux, le coach de Chicago, James Wade met à l'oeuvre les joueuses participant au camp d'entraînement pour effectuer sa sélection de douze à la veille du début de la saison officielle. Emma Meesseman, 28 ans, va disputer sa 8e saison en WNBA après avoir passé les 7 premières sous le maillot des Mystics de Washington. Chicago Sky a vu aussi l'arrivée d'Ann Wauters comme assistante de James Wade et les Sky attendent aussi encore l'arrivée de Julie Allemand engagée dans le championnat français avec son club de Lyon où les playoffs ne débuteront que le 7 mai. Chicago Sky jouera encore en préparation samedi à Indianapolis, contre Indiana Fever, l'ancienne franchise de Julie Allemand, et entamera sa saison à domicile contre Los Angeles Sparks le 6 mai. (Belga)