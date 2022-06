WNBA - Emma Meesseman mène Chicago à la victoire contre New York, Allemand joue son 2e match

(Belga) Emma Meesseman a mené Chicago Sky à la victoire lors du déplacement au New York Liberty, dimanche en WNBA, le championnat américain de basket féminin. Chicago, avec également Julie Allemand, s'est imposé 86-88 dans le sillage de l'intérieure belge, qui a compilé 20 points, 11 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 blocs en 31:20.

Sur la lancée de son match de vendredi, lors duquel elle a inscrit 26 points, son total le plus élevé de la saison, la Belgian Cat a encore fait la différence avec, notamment, un panier décisif à 48 secondes de la sirène. Courtney Vandersloot, d'un tir primé à moins de deux secondes de la fin du match, a permis à Chicago de signer la 9e victoire de sa saison. Avec également 4 défaites au compteur, la franchise du Massachussets est 3e du championnat derrière les Las Vegas Aces (11v-2d) et le Connecticut Sun (10v-4d). New York Liberty (5v-9d) est 9e. Julie Allemand a disputé son 2e match pour les championnes en titre cette saison. La meneuse liégeoise des Belgian Cats, vice-championne de France avec Lyon battu par Bourges il y a une semaine, a disputé 10:27 de match et marqué deux points, sur la ligne des lancers francs. Handicapée par 4 fautes, elle a pris 1 rebond et distillé 1 passe. Chicago accueillera Atlanta Dream (7v-6d) vendredi soir. (Belga)