WNBA - Fin de série pour Chicago Sky qui s'incline de justesse à New York

Au lendemain de sa victoire contre Dallas, Chicago Sky a pris l'avion pour jouer à New York samedi où la franchise de l'Illinois s'est inclinée 83 à 80 devant 6.926 spectateurs à Brooklyn.

Chicago Sky voit sa série de six victoires d'affilée s'arrêter, mais n'en reste pas moins en tête de la WNBA avec 21 victoires et 7 défaites seulement. Emma Meesseman a inscrit 8 points, pris 4 rebonds et délivré deux assists en 28 minutes de jeu. Julie Allemand a dû jouer 35 minutes et termine avec 4 points, 3 rebonds, 2 assists et 3 interceptions. Chicago Sky reprend l'avion dès la fin du match pour préparer la finale de la Commissionner's Cup qui l'opposera dans la nuit de mardi à mercredi à Las Vegas Aces, deuxième de la ligue américaine de basket féminin avec 19 victoires pour 8 défaites. Une série de matches sélectionnés par Conference font partie de cette mini-compétition dotée de 500.000 dollars qui voit les deux vainqueurs de Conférence (Est contre Ouest) s'affronter le 26 juillet. Les deux franchises ont totalisé le même bilan (9 victoires et 1 défaite) et ont été départagées sur base du classement de la WNBA avant le break du All Star Game, jeudi donc. Chaque joueuse finaliste empoche 10.000 dollars, chaque joueuse de l'équipe gagnante 30.000 dollars.