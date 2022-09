WNBA - Le Chicago Sky de Meesseman et Allemand pas encore en finale

(Belga) Le Chicago Sky d'Emma Meesseman et Julie Allemand, s'est incliné, mardi soir sur le parquet du Connecticut Sun, en demi-finale des playoffs de la WNBA, la Ligue professionnelle américaine de basket féminin. L'équipe des deux Belgian Cats a perdu 104-80 dans ce 4e duel des demi-finales et se retrouve avec deux matches gagnés et deux concédés.

Meesseman a compilé 14 points, 2 rebonds et 6 passes, le tout en 31 minutes de jeu. De son côté, Allemand a joué 18 minutes en sortie de banc. Elle a inscrit 6 points et donné 2 passes. Après une défaite initiale à domicile (63-68), Chicago avait rectifié le tir dans la foulée (85-77) avant de prendre les commandes dimanche en s'imposant dimanche, déjà en déplacement, sur le score de 72-76. Le 5e et dernier match de la série se jouera jeudi dans l'Illinois. Dans l'autre demi-finale, les Las Vegas Aces mènent 2 victoires à 1 contre le Seattle Storm. (Belga)