WNBA - Nouveau succès des Chicago Sky

(Belga) Chicago a signé un nouveau succès dans le championnat WNBA de basket dimanche. Le Sky avec Emma Meesseman (10 pts, 5 ast, 3 rebs en 38 minutes) et Julie Allemand (5 pts, 2 ast en 11 minutes) sont venus s'imposer chez les Connecticut Sun 92-95 après prolongation en inscrivant notamment les 9 derniers points de la rencontre dans les 122 dernières secondes de l'overtime.

Kahleah Copper a inscrit 27 points pour Chicago et Allie Quigley les deux paniers importants dans le temps additionnel. Chicago a désormais remporté 23 de ses 30 matches de saison régulière et précède au classement Las Vegas (21-8) et Connecticut (20-10). Le prochain match du Sky se jouera mardi à domicile contre Dallas. (Belga)