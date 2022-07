WNBA - Nouvelle victoire pour Chicago Sky avec Meesseman et Allemand

(Belga) Chicago Sky est allé chercher une 18e victoire en WNBA, à Los Angeles Sparks (10v.-14d.), lors des rencontres disputées jeudi dans le championnat professionnel nord-américain de basket

Emma Meesseman et Julie Allemand se sont imposées 80 à 68 à la Crypto.com Arena de Los Angeles devant 5.856 spectateurs et restent en tête au classement général avec ces 18 succès pour 6 défaites, la 8e victoire sur les neuf derniers matches. L'intérieure flandrienne a joué 19 minutes pour inscrire 9 points (4/6 à 2pts, 1/1 au lancer), pour 3 assists, 3 interceptions, un rebond et un contre. La meneuse liégeoise a joué 17 minutes pour conduire Chicago Sky avec 4 assists, 3 rebonds et 2 interceptions au compteur. Chicago Sky reste en déplacement pour sa prochaine rencontre à Dallas (11 v.- 13 d.) dans la nuit de samedi à dimanche en Belgique (2h00).