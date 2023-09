World Aquatics autorise la présence d'athlètes russes et bélarusses

La fédération internationale de natation, World Aquatics, a décidé d'une mesure de critères pour autoriser la participation des athlètes russes et bélarusses sous bannière neutre aux prochaines compétitions, a annoncé l'instance lundi.

Parmi les critères fixés par World Aquatics, on retrouve l'absence de drapeaux et d'hymnes nationaux ou encore l'absence de soutien à l'invasion russe en Ukraine. Les athlètes neutres ne seront autorisés à concourir que dans les épreuves où un temps ou un résultat est établi par les performances d'un seul athlète. Un maximum d'un athlète neutre de Russie et d'un athlète neutre du Bélarus par épreuve sera autorisé à participer aux compétitions.

"La fédération de natation reconnaît le dévouement, l'engagement et le talent des athlètes indépendamment de leur nationalité", a déclaré le président de World Aquatics Husain Al Musallam.