World Athletics Continental Tour - Dylan Borlée et Imke Vervaet font la bonne affaire au classement mondial à Madrid

(Belga) Dylan Borlée a terminé troisième du 400 m du meeting du World Athletics Continental Tour samedi à Madrid. Il a couvert le tour de piste en 45.53 secondes, le deuxième meilleur temps de sa carrière. Imke Vervaet s'est classée cinquième au 200 mètres en 23.17, là encore le deuxième meilleur chrono de sa carrière.

Borlée est déjà qualifié pour les Championnats d'Europe à Munich en août. Pour les championnats du monde à Eugene en juillet, il lui faut courir en 44.90. Le record personnel de Borlée est de 45.18 depuis la semaine dernière. Toutefois, il peut également se qualifier par le biais du classement mondial. Il y est maintenant 42e, alors que les 48 premiers peuvent se rendre aux Championnats du monde. La victoire est revenue à Madrid en 45.09 au Dominicain Luguelin Santos. Vervaet est dans la même situation que Borlée : elle est déjà qualifiée pour l'Euro et a besoin de courir en 22.80 pour les Mondiaux. Son record personnel est de 23.05. Elle a également une chance de disputer l'épreuve individuelle à Eugene grâce au classement mondial. Elle est maintenant 47e. Dans le 200 mètres, les 56 premières sont qualifiées. La victoire à Madrid est revenue à la Danoise Ida Karstoft en 22.67. Dans le 100 mètres haies, Anne Zagré, déjà qualifiée pour les Championnats d'Europe et du monde, a dû se contenter de la sixième place en 13.13 secondes. Hanne Claes a réalisé son meilleur temps de la saison en 56.67 dans le 400 m haies. Il faut encore courir plus vite pour se qualifier pour les grands championnats: 55.85 pour Munich et 55.40 pour Eugene. Le hurdler Michael Obasuyi s'est blessé au mollet lors de l'échauffement à Madrid et n'a pas couru. Il craint pour la suite de sa saison. (Belga)