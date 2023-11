World Athletics dévoile les cinq finalistes pour l'athlète féminine de l'année

Déjà élue athlète européenne de l'année, la Néerlandaise Femke Bol fait partie des cinq finalistes après avoir tout raflé en 2023 avec des titres de championne du monde sur 400m haies et 4x400m, des titres de championne d'Europe en salle sur 400m et 4x400m. Elle a également remporté le 400m des Jeux Européens et la Ligue de Diamant sur 400m haies.

Parmi les autres nommées, on retrouve la Jamaïcaine Shericka Jackson, championne du monde sur 200m et vice-championne du monde sur 100m et lauréate de la Ligue de Diamant sur les deux distances, la Kényane Faith Kipyegon, championne du monde du 1.500m et du 5.000m, la Vénézuélienne Yulimar Rojas, championne du monde du triple saut, et l'Éthiopienne Tigist Assefa, lauréate du marathon de Berlin où elle avait battu le record du monde en 2h11:53.