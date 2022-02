World Athletics Indoor Tour - Meilleur saut de l'année pour Ben Broeders, à 10 centimètres du minimum pour les Mondiaux

(Belga) Ben Broeders a réalisé sa meilleure performance de la saison lors du concours de saut à la perche du World Athletics Indoor Tour de Birmingham, samedi en Grande-Bretagne. Le Louvaniste a réalisé un saut à 5m71, à dix centimètres du minimum pour les Mondiaux de Belgrade prévus du 18 au 20 mars.

Broeders, 26 ans, possède un record personnel à 5m80, qui est aussi le record de Belgique. À Belgrade, aucune qualification n'est au programme et la finale sera disputée directement, raison pour laquelle les minima sont plus stricts. À Birmingham, le Louvaniste a cependant pris la troisième place du concours derrière le Brésilien Thiago Braz (5m81) et le Suédois Armand Duplantis, auteur de la meilleure performance mondiale de l'année avec un saut à 6m05. Il a ensuite manqué de peu de battre son record du monde avec une barre à 6m19. Sur 800 m, la Britannique Keely Hodgkinson, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo, a réalisé le meilleur temps des vingt dernières années et battu le record de Grande-Bretagne en 1:57.20.