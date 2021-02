World Athletics Indoor Tour - Victoire mais pas de minimum pour Eline Berings à Dortmund

(Belga) Eline Berings s'est imposée sur 60 m haies dimanche au meeting d'athlétisme en salle de Dortmund, épreuve du World Athletics Indoor Tour, sans toutefois réussir le minimum pour les championnats d'Europe d'athlétisme en salle, qui auront lieu du 5 au 7 mars à Torun, en Pologne.

Eline Berings a remporté le 60 m haies en 8.20, alors que le minimum à réaliser pour l'Euro indoor est de 7.28. La championne d'Europe 2009 du 60 m haies en salle l'a emporté devant les Allemandes Monika Zapalska (8.32) et Lisa Maihöfer (8.46). Cynthia Bolingo s'est elle aussi imposée sur 400 m en 53.32, devant les Allemandes Ruth Sophia Splemeyer-Press (53.70) et Laura Müller (53.78). La Bruxelloise, médaille d'argent lors de l'Euro indoor 2019 à Glasgow, a toutefois été disqualifiée quelques minutes après la course. Le minimum pour Torun est fixé à 52.73 pour le 400 m féminin. Imke Vervaert a elle enlevé le 400 m B en 54.10, devant les Allemandes Alicia Schmidt (54.32) et Luna Thiel (54.36). Tim Van de Velde a pris la 8e place du 1500 m en 3:52.83 (minimum pour l'Euro: 3:41.32) dans une course gagnée par le Kényan Kumari Taki en 3:39:12. Ruben Verheyden a fini 4e du 1500 m B en 3:45.81. Elise Vanderelst a abandonné dans le 1500 m féminin. (Belga)