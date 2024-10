World Grand Prix Darts: Mike De Decker renverse le n°1 mondial Luke Humphries et décroche son premier titre majeur

Après avoir concédé le premier set, 'The Real Deal' a remporté quatre sets consécutifs en dominant un Humphries qui semblait avoir perdu sa 'Cool Hand'. Dans la sixième reprise, Mike De Decker a bénéficié de plusieurs opportunités de s'approcher encore un peu plus de la victoire, mais Luke Humphries est revenu dans la rencontre. L'Anglais est ainsi revenu à égalité, avec trois sets empochés de suite.

L'outsider s'est alors montré supérieur. Vainqueur du neuvième set, 'The Real Deal' a été à la hauteur de son surnom en remportant la partie malgré la pression qui pesait sur ses épaules. Il a terminé avec une moyenne de 92.06 (contre 90.56 à Humphries) et 43.1% au checkout (contre 37.74%) dans ce format "double in, double out".