WRC: Thierry Neuville part deux fois à la faute et cède la tête du Rallye d'Europe centrale

Thierry Neuville (Hyundai) n'a pas réussi à conserver la tête du rallye d'Europe centrale, 12e des treize épreuves du championnat du monde WRC 2024, samedi en fin de matinée à l'issue de la 3e des six spéciales disputées sur asphalte en Allemagne.

"Mes notes de rythme étaient trop rapides", a expliqué Neuville après coup. "Évidemment, sur le sec, cela aurait pu fonctionner, mais mes notes étaient trop optimistes. C'était une route large et la voiture n'a pas assez tourné parce que c'était glissant. Alors j'ai décidé d'aller dans le champ où je me suis retrouvé coincé". "L'important maintenant est que je sois à l'arrivée" a-t-il reconnu.

Dans la 11e spéciale, la dernière avant le break, longue de 17.35 km à Schärdinger Innviertel, le leader du championnat du monde a effectué deux sorties de route et concédé 35.8 secondes au Français Sébastien Ogier (Toyota) qui s'est montré le plus rapide. Neuville a ainsi reculé de la 1re à la 4e place du général.

Ogier se retrouve premier avec 4.6 secondes d'avance sur l'Estonien Ott Tänak (Hyundai) et 8.3 sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota). Neuville pointe à 33.6 secondes.

Le Belge avait abordé la journée avec 6.4 secondes d'avance sur Ogier et 7.8 sur Tänak et la 11e avec un écart qui s'était réduit respectivement à 2.2 et 3.5 secondes.

Il reste trois spéciales à disputer samedi après-midi. À l'issue de celles-ci des points seront attribués au championnat du monde dont 18 au premier.

Quatre spéciales, dont la Power stage, dimanche, boucleront l'épreuve et un maximum de 12 points seront encore à prendre.

Neuville possède 207 points au classement du championnat, pour 178 à Tänak, 166 à Ogier et 161 à Evans. Le titre ne peut plus échapper à l'un des quatre. Il reste 60 points à attribuer.