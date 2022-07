Xander Schauffele remporte le JP McManus Pro-Am

(Belga) L'Américain Xander Schauffele a remporté le JP McManus Pro-Am de golf, doté de 3,7 millions de dollars, qui s'est déroulé mardi sur le parcours du Adare Manor golf-club à Adare dans le Comté de Limerick, en Irlande.

Schauffele, champion olympique en titre, a pris le commandement avec un premier tour de 64 coups et l'a conservé malgré un second tour en 70 coups. Après trois bogeys et un birdie, le sextuple vainqueur du PGA Tour totalisait 134 coups, soit un coup de mieux que son compatriote Sam Burns et deux que l'Irlandais Shane Lowry. Tiger Woods, un ami personnel de l'organisateur et homme d'affaires fortuné JP McManus, a terminé à la 39e place avec un total de 151. (Belga)