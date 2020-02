Xavier De Greve rejoindra l'Orée en fin de saison

(Belga) Actuel entraîneur du club champion d'Europe de hockey, Xavier De Greve avait annoncé il y a un mois quitter le Waterloo Ducks en fin de saison. Si l'on sait entre-temps que Jean Willems lui succèdera à la Drève d'Argenteuil, on connaît aussi la prochaine destination de 'Coch' De Greve, qui officiera désormais à l'Orée à partir de l'été prochain. Le club woluwéen l'a en effet annoncé lundi sur son site internet, précisant que le Waterlootois formera un duo avec Steve Crauwels, le coach actuel des Oréens.

Xavier De Greve a coaché 11 saisons au Waterloo Ducks dont 5 comme coach principal, avec à la clé trois titres de champion de Belgique entre 2012 et 2014. En mai dernier à Eindhoven, il a mené ses troupes à la première victoire d'un club belge en Euro Hockey League (EHL), la Coupe d'Europe des clubs. "Nos deux coachs appliqueront avec professionnalisme les recettes qui ont toujours fait le succès de l'Orée, intégrer les jeunes talents issus de notre école en les entourant d'une structure solide de joueurs expérimentés", a expliqué dans un communiqué l'Orée. De Greve, qui est également le T2 de l'équipe messieurs de la France, devra, avec Crauwels, rapidement s'atteler à trouver deux remplaçants dans le milieu de terrain à Charles Masson et Alexandre de Paeuw, qui ont récemment annoncé leur départ en fin de saison pour l'équipe de La Gantoise, entraîné par Pascal Kina. L'Orée est classé à la 3e place de la poule A avec 16 unités après 8 des 16 rencontres de la Belgian Hockey League et à ce titre actuellement qualifié pour les futurs playoffs. Le Watducks est lui en tête du groupe B avec 16 points. Le championnat de Belgique connaît actuellement sa trêve hivernale. Il reprendra ce dimanche 23 février. (Belga)