XV de France: avec Gabrillagues et dix Mondialistes contre l'Irlande

"On a conservé la trame, qui nous avait permis de gagner ces dernières années. On a gardé ce qui fait la force de cette équipe (...) On a fait des choix stratégiques pour avoir l'équipe de France la plus forte possible. On a un grand rendez-vous dans le rapport de force", a justifié le sélectionneur Fabien Galthié.

"On sait que les Irlandais vont nous proposer énormément de séquences, avec énormément de possession et il faudra résister à ça...", a ajouté l'ancien Perpignanais.

"On a dû faire un choix entre une intensité courue et une intensité combattue, on a choisi l'intensité combattue pour débuter le match", a abondé Galthié.

Gabrillagues (30 ans, 16 sél.) n'a pas plus porté le maillot bleu frappé du coq depuis le 20 octobre 2019 et la défaite en quarts de finale du Mondial japonais face au pays de Galles (20-19). Sa dernière titularisation internationale remonte à quelques semaines plus tôt et un succès devant les Tonga (23-21) lors de la phase de groupes, le 6 octobre 2019.

Le capitaine parisien sera associé dans la cage à un autre revenant, le Montpelliérain Paul Willemse (31 ans, 31 sél.) qui a raté le Mondial sur blessure et qui, lui, n'a plus été titulaire depuis la victoire face à l'Australie (41-17) en août.