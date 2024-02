XV de France: avec Woki et Bielle-Biarrey en Ecosse

Chez les Bleus, on ne change pas une équipe qui perd. Une semaine après la déroute devant l'Irlande, treize des quinze titulaires de Marseille conservent leur place pour affronter l'Ecosse à Edimbourg, samedi, lors de la 2e journée du Tournoi des six nations.

- Première pour Roumat ? -

"Yoram, lui, couvre quatre postes et on imagine que, dans un stade où les dimensions sont les plus grandes d'Europe, on aura besoin d'un apport de vitesse supplémentaire, que ce soit à l'aile ou au centre", a encore affirmé l'ancien demi de mêlée.

Pour le reste, malgré sa performance mièvre devant l'Irlande, la charnière 100% made in Bordeaux-Bègles, formée par Maxime Lucu à la mêlée et Matthieu Jalibert à l'ouverture, est reconduite.

Le capitaine Grégory Alldritt, le troisième ligne Charles Ollivon, l'ailier Damian Penaud, le centre Gaël Fickou, le pilier Uini Atonio ou encore le talonneur Peato Mauvaka conservent également leurs places dans le XV de départ.

"Qui dit joueur qui entre dit joueur qui sort. Ce n'est pas notre projet. Notre projet, c'est le groupe, c'est la solidarité. Dans les grands moments, comme dans la difficulté. On a performé en groupe, on a perdu en groupe. L'idée, c'est de garder cette ossature et de donner, bien sûr, de la place à des jeunes joueurs dans le coaching notamment", a justifié Galthié.

Les 23 joueurs sur la feuille de match affichent 27 ans et 28 sélections de moyenne.

Le banc est organisé en 6-2, avec six avants et deux arrières, que sont Nolann Le Garrec et Yoram Moefana.

Le troisième ligne de Toulouse Alexandre Roumat (26 ans), fils de la légende Olivier Roumat (62 sélections entre 1989 et 1996), prend place parmi les remplaçants et pourrait connaître sa première cape.

Une semaine après leur lourd revers contre l'Irlande, les Bleus vont tenter de retrouver des couleurs samedi (15h15) à Edimbourg, où ils restent sur un revers 25-21, en match de préparation à la Coupe du monde 2023.