XV de France: Bernard Le Roux, de retour, postule contre l'Ecosse

La prouesse réalisée contre le pays de Galles a laissé des traces mais le XV de France devrait pouvoir bénéficier du renfort du deuxième ligne Bernard Le Roux vendredi contre l'Ecosse, match décisif pour le titre dans le Tournoi des six nations.

"Je vais très bien depuis la fin de semaine dernière, j'ai repris l'entraînement et tout va très bien. Je n'ai aucune douleur. Je suis content d'y être", a expliqué Le Roux (31 ans, 46 sélections) mardi, à la veille de l'annonce de la liste des vingt-trois joueurs retenus pour le duel au Stade de France.

Le joueur du Racing 92 a manqué le duel contre le pays de Galles (32-30) et, avant cela, le voyage en Angleterre (défaite 23-20) en raison d'un pépin musculaire à une cuisse.

Son retour est une bonne nouvelle pour le sélectionneur Fabien Galthié, alors qu'une incertitude plane sur la disponibilité des deux joueurs alignés dans "la cage" samedi contre les Gallois.

Touché à un genou, le deuxième ligne Romain Taofifenua avait dû céder sa place à Swan Rebbadj en milieu de première période. Mais le dernier bilan est "très rassurant" selon Thibault Giroud, directeur de la performance du XV de France.

Paul Willemse a lui reçu un carton rouge dans le dernier quart d'heure pour un déblayage au niveau de la nuque et une main dans le visage du pilier gauche gallois Wyn Jones. Le joueur de Montpellier, qui risque une suspension, doit être entendu en fin d'après-midi mardi par la commission de discipline du Tournoi.

"C'était un accident. Il a pensé que c'était l'épaule de l'autre joueur, malheureusement c'était un peu mal placé. Il m'a dit qu'il n'a presque pas dormi hier soir (lundi). Il a la boule au ventre. Je suis déçu pour lui et j'espère que cela va bien se passer", a commenté Le Roux.

Pour parer à toute éventualité, l'encadrement français a rappelé en renfort le deuxième ligne palois Baptiste Pesenti.

L'entraînement, prévu mardi à 19h00 à Marcoussis (Essonne), devrait permettre d'en savoir plus sur l'état de forme des troupes.

A l'ouverture, tous les feux sont au vert pour une titularisation de Romain Ntamack qui a suppléé au Stade de France Matthieu Jalibert (protocole commotion), après 30 minutes de jeu. Le N.10 de Bordeaux-Bègles est forfait pour vendredi et a été remplacé dans le groupe par le Toulonnais Louis Carbonel.

Ce serait la première titularisation de Ntamack depuis le 31 octobre et la victoire des Bleus contre l'Irlande (35-27) lors de la dernière journée du Tournoi 2020. Le Toulousain avait dû renoncer à la suite de la tournée automnale pour cause de cuisse douloureuse. Puis une double fracture de la mâchoire fin décembre lui avait fait manquer les déplacements en Italie (50-10) et en Irlande (15-13).

D'autres retouches ne sont pas impossibles sur un plan plus sportif. Anthony Jelonch postule à une place de titulaire en troisième ligne aux côtés du capitaine Charles Ollivon et du N.8 Grégory Alldritt. Le Castrais a relevé le défi physique samedi en jouant la dernière demi-heure, au relais de Dylan Cretin, auteur d'une prestation mi-figue mi-raisin.

L'ailier Teddy Thomas a lui aussi fait partie des Français les moins en vue contre les "Dragons rouges". Le centre Arthur Vincent l'a remplacé dans les vingt-cinq dernières minutes, ce qui avait eu pour conséquence de décaler à l'aile Fickou, déterminant dans la construction de l'essai de la gagne.

Après son renversement de situation contre le pays de Galles, leader au classement, le XV de France doit marquer au moins quatre essais contre l'Ecosse et l'emporter de 21 points pour décrocher le titre. Ce serait le premier depuis 2010.

Composition probable du XV de France:

Dulin - Penaud, Vakatawa, Fickou, Thomas - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Jelonch (ou Cretin) - Rebbadj (ou Pesenti), Le Roux - Haouas, Marchand, Baille