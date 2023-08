XV de France: Bielle-Biarrey "veut avoir zéro regret"

Q: Selon les enseignements des entraînements, vous pourriez être titulaire contre l'Ecosse avec Emilien Gailleton.

R: "Je me sens bien, ça fait deux-trois ans que tout va très très vite. J'essaie de rester le plus simple possible et de ne pas trop me poser de question. Je me dit que ça ne dépend que de moi. Si j'ai la chance de jouer, ça dépend de moi, donc je me concentre sur ça. Avec Emilien, on se suit depuis un petit bout de temps, on a l'habitude d'être ensemble, on vit ça très bien. On s'aide beaucoup, il me tire vers le haut et si on l'occasion de faire une première ensemble, ça sera vraiment sympa."

Propos recueillis en conférence de presse