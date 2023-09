XV de France: Chalureau, des mêlées aux démêlés judiciaires

Les faits remontent à fin janvier 2020. Chalureau, alors au Stade toulousain, son club formateur, est accusé par deux anciens joueurs de rugby de les avoir agressés après une soirée.

"On allait descendre dans le parking Jean-Jaurès. J'ai entendu une personne qui criait +ça va les bougnoules?+ Je me suis retourné et j'ai aperçu un gars costaud (...) Il continuait sans cesse ses insultes racistes. J'ai voulu me retourner et il m'a décroché un coup de poing de toutes ses forces dans la mâchoire", avait raconté l'un d'eux, Yannick Larguet, dans les colonnes du quotidien régional La Dépêche du Midi.

"J'ai reculé, j'étais dans le brouillard. Pendant ce temps-là, il a frappé mon copain (Nassim Arif, NDLR). Il était hystérique, enragé. Je ne savais pas qui m'avait agressé mais ses amis l'appelaient +Chalu+. Je l'ai reconnu (ensuite) sur le site internet du Stade Toulousain", avait-il poursuivi.