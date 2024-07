XV de France: comment les Bleus ont emmêlé l'Argentine

La performance tricolore est d'autant plus forte que son huit de devant comptait quatre novices à ce niveau. Et encore, parmi les capés, seul le pilier de Toulon Jean-Baptiste Gros (25 ans, 27 sél.) affichait plus de dix sélections.

Quelques minutes plus tôt, la mêlée française vient pourtant de bousculer le pack argentin, considéré comme une référence mondiale. Souverains, les "gros" français se sont mis en lumière face aux Pumas, emmenés par leur talonneur et capitaine Julian Montoya, 30 ans, 95 sélections et trois Coupes du monde au compteur.

"On avait un peu la boule au ventre, on avait un peu peur. La conquête, c'est le point fort de cette équipe en général. Mais, dès la première mêlée, on a vu qu'on pouvait répondre présent, qu'on pouvait prendre l'avantage et ça nous a rassurés", a poursuivi Barlot.

"On a gagné en respectant le rugby, en faisant un gros match, notamment dans la conquête, dans le combat. Quand on a répondu présent dans les premiers impacts, parce qu'il y a de très très bons joueurs en face qui sont réputés pour leur agressivité, on s'est dit +ah oui on peut faire quelque chose+... et là, d'un coup, on a pris le score, tout le monde a lâché les chevaux et ça a marché", a terminé le talonneur de Castres.

Et tant pis pour les kilos en moins. Pour répondre à l'impact argentin, les Bleus avaient fait le choix de la mobilité. L'entraîneur de la touche française Laurent Sempéré avait d'ailleurs prévenu dans la semaine: "Au niveau de la densité physique, on est peut-être un peu moins forts que ce qu'on était pendant le Tournoi. Par contre, je pense que l'engagement et l'envie vont compenser ça parce qu'on a récupéré des joueurs ultra motivés, avec beaucoup de détermination", avait assuré l'ancien coach du Stade français, lui-même ancien talonneur.

Résultat, dominateurs en mêlée fermée, les avants français ont parachevé leur symphonie andine en étant solides en touche, grâce notamment au novice Hugo Auradou, tout en se montrant efficaces sur les ballons portés.

"Les remplaçants ont apporté leur pierre aussi. On a des mecs extraordinaires sur la mêlée fermée, ils se déplacent, ils courent partout, ils plaquent... On est très contents", a salué de son côté le troisième ligne Lenni Nouchi.

Bousculés en mêlée et sur les ballons portés, les Pumas vont ressasser leurs lacunes. Il y aura de la revanche dans l'air, le 13 juillet, à Buenos Aires.