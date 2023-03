XV de France: Danty et Aldegheri, surprises du chef

Un retour, deux surprises. Le troisième ligne François Cros va débuter le match du XV de France contre l'Angleterre, lors de la 4e journée du Tournoi des six nations, tout comme le centre Jonathan Danty et le pilier droit Dorian Aldegheri.

Le retour de François Cros (28 ans, 18 sélections), qui n'avait plus été titulaire depuis le Tournoi des six nations 2022 et un succès 25-13 le 19 mars contre... l'Angleterre, était attendu après la blessure d'Anthony Jelonch, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et opéré en début de semaine.

Danty (30 ans, 18 sél), titulaire indiscutable lors du Grand Chelem 2022, a été préféré à Yoram Moefana, qui a débuté les trois premières journées du Tournoi 2023 mais sans véritablement convaincre.

Autre changement, la titularisation de Dorian Aldegheri (29 ans, 8 sél.), doublant un autre joueur de l'UBB, Sipili Falatea, qui reste sur le banc. Le Toulousain vient suppléer les suspensions successives de Uini Atonio et Mohamed Haouas.