XV de France: Dupont, le retour du patron

"Je me sens très bien. Sur le coup, je ne connaissais pas la gravité de ma blesure. J'ai pris le temps de revenir, retrouver l'espoir. Ma convalescence s'est bien passée. J'ai pu passer les étapes nécessaires, j'ai eu plusieurs semaines: je suis en pleine capacité de mon jeu, de mes moyens physiques ou techniques pour dimanche", a assuré Dupont.

Il est de retour. Trois semaines après son opération de la mâchoire, Antoine Dupont retrouve ses galons de capitaine et sa place de titulaire pour le titanesque quart de finale de Coupe du monde face aux Sud-Africains tenants du titre, dimanche ay Stade de France.

"Je n'ai vraiment pas ressenti de pression de la part du staff. Si je joue, c'est que je me sens bien. Les voyants sont au vert. On a respecté les délais imposés dès le début. Le plus important, c'était mon ressenti, que je n'ai pas d'appréhension, que je ne joue pas avec le frein à la main", a-t-il poursuivi.

Figure de proue du rugby français, leader d'un XV de France en quête d'une première couronne mondiale, Dupont (26 ans, 51 sél.) a reçu lundi le feu vert du chirurgien qui l'a opéré pour reprendre les entraînements avec contacts.

Victime d'une fracture maxillo-zygomatique le 21 septembre à Marseille lors de la victoire fleuve face à la Namibie (96-0), opéré le lendemain à Toulouse, Dupont a retrouvé ses coéquipiers début octobre à Aix-en-Provence, se contentant dans un premier temps de séances légères avant de retoucher le ballon puis d'accélérer son retour.