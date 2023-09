XV de France: Dupont prend rendez-vous avec les quarts

"Antoine va très bien aujourd'hui. L'opération s'est très bien passée, il se repose. Il sera de retour pour l'entraînement de dimanche. Vendredi et samedi sont des jours de repos pour nous, il aura temps de revenir dans ce laps de temps", a indiqué mardi l'entraîneur de la conquête et des tâches spécifiques William Servat.

Le meilleur joueur du monde 2021, star du rugby français, est sorti à la 46e minute du match aisément remporté à Marseille après avoir été heurté violemment à la tête par le centre et capitaine namibien Johan Deysel. Ce dernier a écopé mardi d'une suspension de six matches, qu'il peut réduire à cinq s'il suit une formation spécifique.

"Antoine va nous rejoindre le week-end prochain. (...) Je pense que, tout naturellement, il va reprendre à son rythme. La volonté, c'est qu'il reprenne le plus vite possible. Il est exclu qu'on décide quoi que ce soit avant d'avoir pu parler avec lui et d'avoir le feu vert du médical. Il semblerait qu'Antoine va postuler très rapidement pour les feuilles de matches du XV de France", a encore estimé Servat.

Mais, avant de penser à un quart de finale, probablement contre les champions du monde sud-africains au stade de France, les Bleus ont un match à gagner, contre l'Italie, le 6 octobre à Lyon. Ce sera sans Dupont, sa blessure nécessitant, de l'avis de certains spécialistes, un minimum de quatre semaines d'arrêt.

"Dupont est un joueurs hors norme. Hors norme. C'est un sportif de haut niveau et, à l'intérieur des sportifs de haut niveau, c'est quelqu'un d'hors norme", avait d'ailleurs estimé le docteur Bernard Dusfour, ancien président de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby (LNR) dans un entretien accordé à l'AFP avant l'opération de Dupont.

"Son retour est forcément une bonne nouvelle. Après, on va attendre son retour pour pouvoir échanger avec lui et voir comment il va. Mais, en effet, il faut rester optimiste. Et c'est lui seul qui pourra nous dire comment il se sent et s'il se sent de jouer", a assuré le troisième ligne François Cros, coéquipier de Dupont à Toulouse comme en sélection.

Dupont, lui, s'est montré optimiste: "Touché mais pas coulé. Show must go on. Hâte de retrouver le groupe", avait-il d'ailleurs posté sur ses réseaux sociaux, lancé dans une course contre-la-montre pour pouvoir retrouver le Mondial-2023 à domicile.