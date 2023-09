XV de France: Dupont rejoint le groupe et entrevoit le quart de finale du Mondial

Huit jours après son opération de la mâchoire, le capitaine Antoine Dupont retrouve le XV de France samedi, pour reprendre progressivement une activité physique et poursuivre son contre-la-montre en vue de revenir sur les terrains le plus vite possible, pourquoi pas en quart du Mondial-2023.

"Antoine Dupont rejoint le groupe France aujourd'hui", a annoncé dans la matinée la Fédération française de rugby (FFR), avant de préciser que le demi de mêlée retrouverait le groupe à Aix-en-Provence "dans la soirée".