XV de France: être capitaine "ne change pas la personne que je suis", assure Alldritt

R: "Fabien (Galthié, NDLR) me l'a annoncé en début de semaine: j'ai ressenti beaucoup de fierté, c'est un très grand honneur d'être le capitaine du XV de France mais c'est une étiquette et ça ne change pas la personne que je suis. Je suis resté le même cette semaine et je resterai le même demain (samedi). J'ai de la chance d'avoir dans le groupe des joueurs qui vont m'aider, comme François (Cros) qui est très important dans le groupe et qui revient, ou Uini (Atonio), qui sera de très bon conseil pour ce qui est mêlée. Antoine (Hastoy), j'ai l'habitude aussi et il y a également Max(-ime Lucu)... On est un très bon groupe et je suis confiant pour demain".

Q: Après l'Ecosse, vous et Jonathan Danty êtes les seuls à enchaîner contre les Fidji...

R: "Je pense que ça ne peut pas me faire de mal, je suis le type de personne qui a besoin de jouer pour trouver mon rythme. C'est une décision qui a été prise avec le staff en bonne intelligence, avec de la communication. On est tous d'accord et je suis ravi d'être sur le terrain demain".