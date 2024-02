XV de France: Fabien Galthié, le déni oui-oui

Partager:

"On a toujours fonctionné comme ça et on va continuer": le match nul au goût de défaite du XV de France contre l'Italie (13-13) dimanche à Lille dans le Tournoi des six nations n'a pas écarté le sélectionneur Fabien Galthié de sa "vision". Lorsqu'il s'est présenté devant la presse à l'issue de la rencontre dans les sous-sols du stade Pierre-Mauroy, Galthié a abandonné le ton péremptoire avec lequel il avait salué deux semaines plus tôt le "contenu parfait" de la pénible victoire en Ecosse (20-16).

Le nul historique concédé aux Italiens, qui auraient dû l'emporter sur une ultime pénalité de Paolo Garbisi stoppée par le poteau, l'a contraint à faire profil bas pour une fois. Morceaux choisis: "C'est une période difficile, douloureuse à vivre"; "Vivre une défaite, c'est une crise déjà en soi"; "On est dans le dur"; "Il faut faire preuve de résilience". L'acte de contrition n'a pas été total. Après s'être caché derrière les datas pour (ne pas) expliquer l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde, le sélectionneur s'enferme dans une forme de déni.

Il a répété plusieurs fois dimanche qu'il ne manquait "pas grand-chose" pour que ses bêtes blessées redeviennent les chevaux de course capables de battre n'importe quelle équipe de la planète. "Pour que le rendu douloureux, le rendu difficile, le rendu qui ne satisfait pas bouge vers un rendu plus joyeux, plus agréable et plus harmonieux", a-t-il détaillé, lyrique. Après la déroute inaugurale contre l'Irlande (38-17), le succès en trompe-l'oeil en Ecosse et maintenant ce fiasco italien, les Bleus se trouvent clairement dans une impasse, mais leur chef de bord ne semble pas disposé à changer le cap.