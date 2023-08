XV de France: face à l'Australie, "trouver de la confiance et des certitudes", souhaite Dupont

Face à l'Australie dimanche, dernier adversaire du XV de France avant le début du Mondial-2023, le but va être de "trouver de la confiance, des certitudes et de réaliser un match plein", a estimé samedi le capitaine des Bleus, Antoine Dupont.

REPONSE: "Oui, on peut dire ça comme ça car c'est la dernière fois que l'on peut faire des erreurs avant le début de la compétition. Jusqu'à présent, on a montré un bel état d'esprit en défense et ce serait bien qu'on essaie d'avoir plus de contenu offensif car on a eu lors de ces derniers matches du mal à tenir le ballon, parfois à mettre en place notre jeu. Donc, si on pouvait avoir un peu plus de ballons d'attaque, ce serait bien. L'objectif, ce serait de réussir à refaire sur le terrain ce qu'on fait en semaine. L'Australie, ce sera un premier pas avant le match contre la Nouvelle-Zélande parce que la préparation, c'est bien mais c'est quand même plus sympa la compétition".

Q: Justement, que vous inspire votre dernier adversaire de la préparation?

R: "L'Australie est une équipe qui peut être très surprenante sur le terrain. On l'a vue en très grande difficulté par moments sur le Rugby championship et on les a vus mener de 20 points après vingt minutes face aux All Blacks. Ils ont beaucoup d'individualités, des joueurs capables de faire la différence seuls, qui apportent beaucoup de danger donc à nous d'avoir une ligne défensive très performante".