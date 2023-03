XV de France féminin: la trajectoire canon des Bleues nouvelle génération

Le XV de France féminin, engagé dans une "nouvelle ère" après sa médaille de bronze au Mondial à l'automne, s'appuie pour le Tournoi des six nations sur des Bleues nouvelle génération, à la trajectoire accélérée, dont Carla Arbez, Charlotte Escudero et Maëlle Picut.

- Accent anglais -

Internationale numéro 398, Maëlle Picut, née à Versailles, a vécu presque toute sa vie à l'étranger. Elle a débuté le rugby à Hong-Kong puis a évolué dans le championnat anglais avant de rentrer en France en septembre pour "suivre (sa) passion et essayer d'intégrer le haut niveau".

"Je cherchais un club, on m'a dit +va dans le Sud+, je suis arrivée à Blagnac et ça s'est super bien passé, j'adore. Je me sens super bien, je m'amuse et du coup ça se reflète sur le terrain", explique-t-elle à l'AFP, dans un français mâtiné d'accent anglais.