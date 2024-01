XV de France: Gabrillagues titulaire contre l'Irlande, Moefana à l'aile?

Quatre ans après sa dernière sélection, le deuxième ligne du Stade français Paul Gabrillagues devrait débuter avec le XV de France contre l'Irlande en ouverture du Tournoi des six nations, vendredi à Marseille, où l'habituel centre Yoram Moefana pourrait être décalé à l'aile.

Pour tourner la page de la déception du Mondial-2023, trois mois après, Fabien Galthié a décidé de ne pas bouleverser son équipe. Dix des quinze titulaires du quart de finale de la Coupe du monde, perdu contre l'Afrique du Sud (29-28), devraient ainsi être reconduits: l'arrière Thomas Ramos, l'ailier Damian Penaud, les centres Jonathan Danty et Gaël Fickou, le demi d'ouverture Matthieu Jalibert, les troisièmes lignes Charles Ollivon et Grégory Alldritt, les piliers Uini Atonio et Cyril Baille ainsi que le talonneur Peato Mauvaka.