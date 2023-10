XV de France: Galthié, un gros bas après les hauts

Mais les détracteurs de ce personnage clivant, pourraient retrouver de la voix après la courte défaite contre l'Afrique du Sud dimanche soir au Stade de France (29-28).

Lui reste droit dans ses bottes: "Aucun regret. On a le droit de perdre comme on a perdu aujourd'hui", a-t-il dit en conférence de presse tard dans la soirée de dimanche. "On a tout mis en œuvre pour optimiser notre potentiel et on l'a fait (...) On a super bien travaillé et fait quelque chose de grand ces quatre dernières années avec le staff et les joueurs et la fédération."

Son équipe, a-t-il poursuivi, "va continuer à jouer, à avancer, à se développer". En ce qui le concerne, il a "un contrat qui court jusqu'en juin 2028." "Galthié est la bonne personne pour les années à venir", l'a conforté lundi le président de la Fédération, Florian Grill.