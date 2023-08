XV de France: Jalibert assure, Jalibert rassure, Jalibert régale

On l'attendait, il a plus que fait le job: le demi d'ouverture Matthieu Jalibert, intronisé titulaire en N.10 pour le Mondial-2023 après le forfait de Romain Ntamack, a prouvé dimanche face aux Australiens (41-17) que le XV de France pouvait compter sur lui, à douze jours du choc contre les All Blacks.

Son association avec Antoine Dupont à la charnière a pourtant fait débat dès l'annonce de l'indisponibilité pour toute la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre) de l'ouvreur du Stade toulousain, incontournable en Bleu depuis deux ans, mais victime d'une rupture du ligament antérieur du genou, en match de préparation face à l'Ecosse le 12 août.