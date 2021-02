XV de France: "La concurrence est saine", assure Bouthier

En balance avec Brice Dulin pour démarrer à l'arrière samedi en Italie pour l'ouverture du Tournoi des six nations, Anthony Bouthier assure que "la concurrence est saine" entre eux et qu'il réussit à faire abstraction de la mauvaise passe de Montpellier en Top 14.

Q: Parvenez-vous, en rejoignant le XV de France, à mettre de côté la situation difficile que connaît actuellement votre club de Montpellier en championnat ?

R: "Ce n'est pas évident les premiers jours, mais on arrive quand même à vite passer à autre chose pour se consacrer à cette préparation pour le Tournoi. On est bien aidés par le staff. On commence aussi à avoir l'habitude de basculer sur l'équipe de France quand on n'est plus à Montpellier."

Q: Comment vivez-vous, après avoir débuté les six premiers matches de l'ère Galthié, cette concurrence nouvelle en Bleu avec Brice Dulin, qui s'est distingué l'automne dernier ?

R: "La concurrence, je l'ai toujours eue. L'année dernière il y avait Thomas (Ramos) aussi et c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer les six premiers matches. Mais comme vous le dites, Brice a fait de super matches à l'automne, donc... La concurrence est saine, on s'entend bien, on s'aide bien sur le terrain pour l'équipe. Après, ce sera le choix des coaches pour samedi. C'est déjà génial de pouvoir participer à cette préparation avec l'équipe de France, que je sois titulaire, remplaçant ou hors groupe."

Q: Est-ce en quelque sorte la fin de votre lune de miel avec l'équipe de France ?

R: "Ca c'est très bien passé l'année dernière pour moi en Top 14, puis après en équipe de France. Tout allait bien, il n'y avait que du positif. C'est vrai que j'ai ensuite eu cette blessure en club en novembre, avec des matches compliqués aussi. Mais dans ma tête et au niveau physique, je suis à 100% aujourd'hui. J'ai vraiment basculé avec l'équipe de France, où tout se passe bien. Si je suis aligné ce week-end, je serai au top."

Propos recueillis en conférence de presse