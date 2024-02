XV de France: le besoin de confiance

Malgré sa victoire en Ecosse, le XV de France court toujours après sa confiance perdue. La réception dimanche à Villeneuve d'Ascq de l'Italie, sempiternel faire-valoir du Tournoi des six nations, devrait lui permettre de se lâcher enfin offensivement.

"Dans le sport de haut niveau, on a besoin de confiance pour faire les choses", a dit le nouvel entraîneur de l'attaque des Bleus Patrick Arlettaz, au discours moins alambiqué que celui du sélectionneur Fabien Galthié.

"Dès qu'on a un peu le doute et qu'on est un peu moins en confiance, tous les rouages en prennent un coup. On a un petit retard tout le temps et, à haut niveau, c'est totalement préjudiciable", a insisté l'ancien manager de Perpignan.

Il faudrait leur faire passer des heures sur un divan pour bien comprendre comment des joueurs convaincus de leur destinée mondiale ont pu autant perdre foi en eux après l'élimination en quart de finale face à l'Afrique du Sud (29-28) à l'automne.