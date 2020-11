XV de France: le changement, c'est maintenant?

Des "finisseurs" vont-ils se muer en titulaires contre les Fidji dimanche à Vannes? Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié dévoile sa liste des vingt-trois vendredi pour le premier match de la Coupe d'automne des nations, avec de possibles changements dans le XV de départ.

Après un weekend de repos, les Bleus attaquent cette nouvelle compétition à huit nations avec l'ambition de rester sur la lancée de la fin du Tournoi, achevé à la deuxième place, et leur convaincant succès contre l'Irlande (35-27) au Stade de France. Déjà dominants face au pays de Galles en préparation (38-21), les partenaires de Charles Ollivon ont jusqu'ici réalisé un sans-faute depuis la reprise.

"On a envie de gagner un trophée" donc "on va jouer le coup à fond" dimanche, prévient le deuxième ligne toulonnais Romain Taofifenua qui a des chances de débuter au stade de la Rabine. Si toutefois les cas de Covid-19 ne se multiplient pas du côté des Fidji.

Deux joueurs ont été testés positifs dans la semaine lors de la préparation effectuée près de Saint-Etienne. La sélection dirigée par Vern Cotter, ex-coach de Clermont et Montpellier, avait déjà dû déplorer six cas d'infection il y a une dizaine de jours, joueurs et membres de l'encadrement confondus.

Après les Fidji, il restera trois matches aux Français dans le cadre de l'"Autumn Nations Cup" avec l'obligation pour Galthié de se séparer de son équipe-type. Les clubs de Top 14 ont accepté de mettre à disposition leurs internationaux pour trois feuilles de match, pas plus, durant la période de tests automnaux.

Teddy Thomas, blessé aux ischio-jambiers pour le duel contre l'Irlande, retrouvera probablement sa place sur l'aile en Bretagne et pourra aussi jouer en Ecosse le 22 novembre.

A moins d'un improbable coup de théâtre, Anthony Bouthier, lui, n'ira pas à Vannes, où il a évolué pendant cinq saisons (2014-2019). Touché au genou gauche lors de l'entraînement "à haute intensité" de mercredi soir, l'arrière montpelliérain a quitté prématurément la pelouse avec une poche de glace sur son articulation touchée et la mine des mauvais jours. "Il a pris un pet' au genou", a indiqué Thibault Giroud, directeur de la performance du XV de France dans l'attente d'examens approfondis.

- Ramos titulaire à l'arrière -

Le Toulousain Thomas Ramos a lui participé à l'ensemble de la séance dans la peau d'un titulaire à l'arrière et pourrait donc débuter dimanche. Le centre Arthur Vincent, absent de la séance mercredi, pourrait retrouver sa place dans le groupe des vingt-trois.

Le paquets d'avants est lui aussi susceptible de subir quelques modifications. Il semble déjà acquis que le troisième ligne lyonnais Dylan Cretin, qui a remplacé avec panache en cours de match François Cros (pied droit) contre le XV du Trèfle, sera titulaire.

Dans la brume de Marcoussis mercredi soir, Galthié a laissé par ailleurs Paul Willemse remplaçant et confié une chasuble de titulaire à Taofifenua.

Le sélectionneur a aussi et surtout a changé l'ensemble de la première ligne en testant le pilier gauche Jean-Baptiste Gros, le talonneur Camille Chat et le pilier droit Demba Bamba.

Cela signifie-t-il que le trio habituel composé de Cyril Baille, Julien Marchand et Mohamed Houas, restera sur le banc? Mystère. Rappelons qu'avant le match contre l'Irlande, Galthié avait brouillé les pistes à l'entraînement en incorporant l'ailier rochelais Arthur Retière avec les titulaires.

Finalement, Gaël Fickou avait été décalé à l'aile et Vincent titularisé au centre pour compenser le forfait de Thomas.

La composition probable:

Titulaires: Ramos - Thomas, Vakatawa, Fickou, Rattez - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Cretin - Taofifenua, Le Roux - Bamba, Chat, Gros

Remplaçants: Baille, Marchand, Haouas, Vincent, Willemse, Retière, Woki, Couilloud