XV de France: Le Garrec-Ramos, charnière royale

Dynamisés et libérés, les Bleus ont inscrit cinq essais à Cardiff, une première depuis le 6 octobre 2023, lors de l'écrasante victoire devant l'Italie (60-7) en phase de poules de la Coupe du monde. Dans le Tournoi, il faut même remonter au 18 mars 2023 et à une démonstration face à ces mêmes Gallois (41-28).

Nolann Le Garrec audacieux à la mêlée, Thomas Ramos alléchant à l'ouverture: porté par sa charnière inédite, le XV de France a retrouvé son allant offensif, dimanche au pays de Galles (45-24), lors de la 4e journée du Tournoi des six nations.

Ce festival offensif, les Bleus, qui ont en outre inscrit le plus grand nombre de points de leur histoire à Cardiff, le doivent en partie à cette charnière renouvelée et qui ne grince plus.

"On a gardé notre structure offensive et tout le monde a joué juste", s'est d'ailleurs félicité le sélectionneur Fabien Galthié.

En l'absence d'Antoine Dupont, occupé par la préparation des épreuves de rugby à VII des Jeux olympiques de Paris-2024, et de Romain Ntamack, blessé, les Bleus s'étaient d'abord tournés -sans grande réussite- vers le duo girondin composé de Matthieu Jalibert et Maxime Lucu.