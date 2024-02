XV de France: "le Tournoi continue", lance Galthié

Sans solution face à l'Irlande (38-17), le XV de France a concédé sa défaite la plus lourde de l'ère Fabien Galthié mais "le Tournoi des six nations continue", a tenté de positiver le sélectionneur des Bleus, vendredi, à Marseille.

R: "Je pense que l'Irlande fait son match. Nous, on joue à quatorze quasiment toute la rencontre. Il va falloir faire une analyse plus précise de notre prestation. Mais j'ai dit aux joueurs que ce n'était pas le moment de la réflexion. C'est le temps de la récupération. Il y a trop de déception pour être lucide dans l'analyse. On va faire étape par étape."

Q: Malgré tout, le jeu de l'équipe de France a semblé manquer d'intensité.

R: "La performance offensive n'était pas au rendez-vous, c'est clair: du déchet, des turnovers, des ballons tombés, moins de vitesse... On est d'accord. On ne s'est pas préparés en conséquence. On s'était préparés pour mettre de la vitesse, pour mettre de l'intensité, pour dominer les collisions. Mais jouer à quatorze contre l'Irlande, qui a été maître de son sujet, ne nous a pas aidés. On doit élever le curseur, offensivement ou défensivement."

propos recueillis en conférence de presse