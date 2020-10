XV de France: les Bleus en bonne et due forme?

Un match test ou un test match? Plus de sept mois après leur dernier match, les Bleus ont retrouvé Marcoussis pour préparer la rencontre face au pays de Galles, samedi, au cœur d'un début de saison contrarié par la pandémie et les querelles intestines.

Laurent Labit, entraîneur de l'attaque du XV de France, l'assure: cette rencontre face aux Gallois n'est pas "un match de préparation" mais la pandémie est passée par là pour couper l'élan bleu, stoppé sur une défaite en Ecosse (28-17) en mars.

Mais quel visage les Bleus vont-ils montrer sur la pelouse du Stade de France, 230 jours plus tard? "La vérité, ce sera sur le terrain samedi. J'espère que je suis prêt. On est une équipe, on se met en confiance. Je pense qu'on est prêts à relever le défi samedi. On a fait une bonne préparation, on verra bien", a confié le talonneur Julien Marchand.

En attendant une réponse, "il n'y a pas de brouillard à Marcoussis, tout est clair pour nous", a promis le sélectionneur Fabien Galthié.

La pandémie a pourtant mis un grand coup de pied dans le calendrier 2020, mettant le Tournoi des six nations sur pause avant d'annuler les tournées de l'été. Résultat: la fenêtre automnale a été étendue et la LNR et la FFR se sont enfoncées dans un conflit autour du nombre de matches et de la libération des internationaux.

Pas idéal pour préparer une mini-Coupe du monde de six matches et sept semaines puisque, après le pays de Galles, les Bleus affronteront l'Irlande, pour boucler le Tournoi, et se lanceront dans la Coupe d'automne des Nations avec l'Ecosse, l'Italie et les Fidji. Avant de terminer ce marathon par un match de classement, face à une équipe de la poule de l'Angleterre, de l'Irlande... et du pays de Galles.

- "Pas de brouillard à Marcoussis" -

"C'est délicat, ça fait sept mois, mine de rien, qu'on ne s'est pas retrouvés. Mais les plans de jeu n'ont pas trop changé. Il faut juste qu'on s'en réimprègne", a reconnu le troisième ligne toulousain François Cros.

Le pays de Galles est réuni depuis deux semaines pour préparer cette reprise. Les Bleus, qui n'ont eu qu'une seule séance collective "à haute intensité", mercredi à la veille de l'annonce de la liste des 28, sont, eux, arrivés avec des niveaux de forme disparates.

"La cellule performance nous envoie chaque semaine les données de ce qu'ils font en club. On les suit. On sait que certains ont joué des phases finales de Coupe d'Europe ou de Challenge européen, des finales. On voit qu'ils travaillent bien. Et l'entraînement de mercredi nous a montré qu'ils étaient en grande forme. Franchement, j'ai eu l'impression de les retrouver une semaine seulement après les avoir quittés", a assuré Karim Ghezal, co-entraîneur de la conquête.

Le Parisien Gaël Fickou (3 matches, 240 minutes) a pourtant vu sa préparation perturbée par la pandémie, le Stade français ayant eu deux rencontres reportées après plus de vingt cas positifs dans l'effectif.

Avec sept matches chacun, les Toulousains Romain Ntamack (524 minutes) et Antoine Dupont (478 minutes), demi-finalistes européens, ont eux beaucoup joué. Au contraire de l'ailier du Racing 92 Teddy Thomas qui, entre déchirure à une cuisse et méforme, a dû se contenter de deux matches (160 minutes).

"On a des données GPS donc c'est facile de le chiffrer et de voir où on en est. Les rapports sont très bons, ni trop au dessus ni trop en dessous. On est vraiment bien, comme pendant le Tournoi, je pense. On pense être prêts, on s'entraîne pour être prêts physiquement", tempère le centre de Montpellier Arthur Vincent. Réponse samedi.