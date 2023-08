XV de France: les soldats Baille et Jelonch sauvés pour la Coupe du monde

Sauvés de justesse: le troisième ligne Anthony Jelonch et le pilier Cyril Baille, tous deux blessés mais hommes de base sous la direction de Fabien Galthié, ont finalement été retenus lundi pour disputer la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre) avec le XV de France.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en février, opéré en mars, le Toulousain Jelonch (27 ans, 25 sél.) a donc remporté sa course contre-la-montre.

A domicile, les Bleus espèrent décrocher enfin la Coupe du monde, après trois échecs en finale en 1987, 1999 et 2011.

"On est dans la continuité de nos travaux, de notre vision. On est cohérents. Bien sûr, il y a des absences, je pense à Romain Ntamack (blessé à un genou), mais dans l'ensemble, le staff est satisfait de cette sélection de 33 joueurs. Ce sont nos 33 pépites", a indiqué le sélectionneur Fabien Galthié sur TF1.

Comme son partenaire en club Baille (29 ans, 44 sél.), touché au mollet droit lors du deuxième match de préparation, mi-août, et qui doit être absent cinq à six semaines.

"Ce sont des joueurs importants dans notre histoire. Ils ont un potentiel sur le plan international très important, ce sont de très grands joueurs", a encore expliqué Galthié.

"On a jugé qu'il était possible pour Anthony de revenir à son meilleur niveau au mois de septembre. Il n'est pas encore opérationnel. Cyril peut aussi revenir mi-septembre dans la course", a-t-il ajouté.