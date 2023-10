XV de France: l'heure du rebond, c'est maintenant

Larmes, regards vides, silence... Dimanche soir, dans les entrailles du Stade de France, quelques minutes après la défaite face à l'Afrique du Sud (29-28), c'était clairement la soupe à la grimace dans le camp des Bleus.

"Certains vont avoir besoin de tout de suite réagir et de se remettre dans une dynamique, avec d'autres objectifs; d'autres vont avoir besoin d'un certain temps", explique Denis Troch, ancien entraîneur adjoint du PSG devenu préparateur mental, dans un entretien à l'AFP.

Mais ça ne sera pas aisé. "J'ai eu 'la chance' de connaître ce genre de déconvenue. C'est une énorme déception. On est des compétiteurs: on ne se remet jamais de ce genre de trucs", prévient d'emblée l'ancien ouvreur international Franck Mesnel, également finaliste de l'édition 1987 et troisième huit ans plus tard. "Il faut arrêter d'imaginer que tout ça va se calmer (...) Je cherche à me dire que je vais oublier ce quart de finale perdu contre l'Angleterre (19-10 lors du Mondial-1991, NDLR), à Paris, ça restera un cauchemar personnel".