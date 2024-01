XV de France: Meafou blessé, Jelonch forfait pour le Tournoi des six nations

Double coup dur pour le XV de France: le troisième ligne Anthony Jelonch, blessé au genou droit, a dû déclarer forfait pour le Tournoi des six nations, tandis que le deuxième ligne Emmanuel Meafou, également blessé, va rater le début de la compétition.

"Anthony m'a appelé hier soir (dimanche, NDLR), après son IRM, pour m'expliquer qu'il avait le croisé antérieur du genou droit rompu. On sait tous le protocole et la durée d'indisponibilité de ce genre de blessure. On lui souhaite vraiment beaucoup de courage, il va nous manquer", a détaillé le sélectionneur Fabien Galthié.

L'autre mauvaise nouvelle est tombée un peu plus tard dans la journée de lundi: "Pour Meafou, ce serait une entorse de grade 2 du genou, au niveau externe. Et cela veut dire un forfait plus ou moins long. Je ne peux pas vous dire la durée de l'indisponibilité mais c'est une absence immédiate", a poursuivi Galthié, privé du colosse (2,03 m pour 145 kgs) né en Nouvelle-Zélande pour le premier match face à l'Irlande.

Un lundi noir pour les Bleus, qui perdent ainsi deux joueurs a priori titulaires. Jelonch, remplacé numériquement par son partenaire en club Alexandre Roumat (26 ans, 0 sél.), s'est blessé aux ligaments croisés en plaquant un adversaire, peu avant l'heure de jeu.