XV de France: "Mon record d'essais, j'espère qu'il sera battu très rapidement", avoue Blanco

Recordman d'essais en équipe de France (38 entre 1980 et 1991), la légende Serge Blanco a avoué à l'AFP son impatience d'être dépassé par Damian Penaud (35 essais depuis 2017), "qui a quelque chose de plus" que tous ceux qui ont tenté de le détrôner.

R: "J'espère bien. Et j'espère que mon record sera battu très rapidement. J'ai joué au rugby en ayant très envie de m'amuser et de prendre du plaisir et la résultante de ces deux expressions a fait que, à un moment donné, j'ai marqué un certain nombre d'essais... Mais ça fait maintenant plus de trente ans, ça fait un peu long et ça serait bien que ce soit battu! D'autant plus que ce n'est pas un record qui rentre dans les annales pour la bonne et simple raison que quand je vois certains joueurs dans certains pays comme mon ami (David) Campese, il en a marqué plus de 60 (64 avec l'Australie de 1982 à 1996, NDLR)."

Q: Damian Penaud a quoi en plus par rapport à ceux qui se sont approchés de votre record ?

R: "Ce qui est intéressant de constater, c'est le style du joueur qui permet d'aller chercher les essais, de se trouver toujours en bonne position pour aller concrétiser. Tout le monde peut devenir finisseur mais je pense que Damian Penaud a quelque chose en plus, il ne reste pas sur son aile, il s'en va n'importe où sur le terrain et c'est cela qui lui permet, aujourd'hui, d'envisager de battre le record d'essais. C'est le fait qu'il s'intéresse au jeu et qu'il ne reste pas uniquement sur sa position."