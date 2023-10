XV de France: "Notre inquiétude, c'est l'Italie" plutôt que Dupont, assure Labit

Mais pour l'encadrement, la priorité du moment, c'est le match décisif contre l'Italie.

"On comprend évidemment l'intérêt, l'inquiétude de tout le monde autour d'Antoine. Mais notre inquiétude, c'est l'Italie, c'est le match de vendredi", a déclaré Laurent Labit.

"On entre dans une semaine décisive, on l'avait identifiée: on savait que, peu importe le résultat du match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande, le match contre l'Italie serait déterminant. La preuve, on ne s'est pas encore ouvert la porte des quarts. Il faut battre l'Italie et on est concentrés là-dessus", a-t-il ajouté.