XV de France: Ollivon, pas "miraculé" mais "travailleur", estime Collazo

Charles Ollivon, nommé mercredi capitaine du XV de France un an après être passé proche d'une fin de carrière pour une blessure à répétition, "n'est pas un miraculé" mais "quelqu'un qui travaille beaucoup", a estimé jeudi son entraîneur à Toulon, Patrice Collazo.

"Quand je suis arrivé il y a 18 mois, c’est quelqu'un à qui j'avais pensé pour le capitanat. C'est que ses qualités n'ont pas sauté qu'à mes yeux", a dit le manager du RCT au lendemain de l'officialisation par Fabien Galthié, son prédécesseur sur la Rade, de la nomination d'Ollivon en vue du Tournoi des six nations.

Galthié, qui avait donc déjà dirigé le troisième ligne à Toulon, a expliqué avoir choisi le Basque pour son "comportement au quotidien" et son "parcours pas toujours simple". Ollivon a surmonté trois fractures de l'omoplate en 2017 et 2018 pour faire son retour à la compétition au printemps 2019, s'immiscer in extremis --alors qu'il était réserviste au départ-- dans la liste des Bleus pour la Coupe du monde, finalement disputée dans la peau d'un titulaire.

"Je suis heureux pour le joueur. Ce n’est pas un miraculé, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui a beaucoup de détermination et de conviction. Ce sont deux qualités nécessaires pour le haut niveau", a savouré Collazo avant la rencontre de Challenge européen à Llanelli face aux Scarlets.

Ollivon n'a jamais été capitaine en club, ni à Bayonne où il a débuté en professionnel en 2013, ni à Toulon. "L'avantage, avec lui, c'est qu'il va rester lui-même et c'est l'essentiel. Ça ne va pas le changer. C'est quelqu'un qui est assez posé et réfléchi et qui sait très bien analyser les choses. Je ne pense pas que ça va le faire grandir, il fait déjà 1m99 (sourire). Cela va lui apporter un peu plus de certitudes. J'ai vu le même joueur ce matin", a encore dit le manager.

Avec 8 joueurs, Toulon est avec Toulouse le club le plus ponctionné par le XV de France dans cette liste initiale. "Ça prouve la bonne santé d'un club et qu'on ne fait pas les choses trop mal à Toulon", a souri Collazo.