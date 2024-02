XV de France: Posolo Tuilagi, une première "logique"

Une très grande première. A 19 ans à peine, le colossal deuxième ligne Posolo Tuilagi, après deux sélections en tant que remplaçant, va vivre sa première titularisation au sein du XV de France, dimanche à Villeneuve d'Ascq, pour la réception de l'Italie dans le Tournoi des six nations.

'Moto', comme il est surnommé, est le dernier né d'une dynastie royale dans le rugby, après son père Henry, ancien troisième ligne international samoan de Leicester et Perpignan, son oncle Manu, actuel international anglais, ou son cousin Brian, passé par les Saracens et Dax.

"Il faut aussi souligner le retour de Romain Taofifenua, qui a un peu le même profil que Posolo mais avec plus d'expérience. Il a rassuré le week-end dernier avec son club. C'est quelqu'un d'important dans l'aspect humain et la cohésion d'équipe. C'est logiquement qu'ils vont disputer la rencontre", a ajouté l'ancien talonneur.

"Posolo a apporté énormément d'énergie en fin de match en Ecosse, comme il l'avait déjà fait contre l'Irlande. Ce qui fait qu'il débute, ce sont ses prestations lors des entraînements et à chacune de ses entrées en jeu: voilà comment il a gagné son maillot de titulaire", a justifié l'entraîneur des avants français Laurent Sempéré.

"C'est un nom que je porte avec fierté et honneur. Je viens d'une famille qui a un grand héritage dans le rugby. J'essaie juste d'y faire honneur. Ma famille, c'est tout pour moi", a-t-il confié à l'AFP.

- Dynastie Tuilagi -

"Mon père est vraiment présent. On fait des débriefs des matches, il me donne des conseils. Il a vécu ce que je vis maintenant. Même si le rugby a un peu changé depuis son temps (sourire), les bases restent les mêmes. Il me rappelle tous les jours que, pour réussir, il faut travailler dur", a ajouté le jeune Tuilagi.